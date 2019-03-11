Кролла: Я не такий талановитий як Ломаченко, але обрав правильний час для бою

Обов'язковий претендент на пояс WBA в легкій вазі Ентоні Кролла продовжує сподіватися на перемогу в бою проти чемпіона Василя Ломаченка.

Про це розповів сам боксер.

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"Я не такий талановитий, як Ломаченко (взагалі сумніваюся, що є такий боксер), але мені здається, що я вибрав правильний час для бою. У бою з Хосе він пропустив більше звичайного. Але Лінарес і Педраса - суперники Ломаченко, які мали абсолютно різні стилі. Вони можуть мені тільки допомогти", - сказав Кролла.