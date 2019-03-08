Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі

Українець проведе свій наступний бій у Лос-Анджелесі

12 квітня в Лос-Анджелесі чемпіон світу WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко проведе черговий захист своїх чемпіонських титулів.

Суперником українця стане британець Ентоні Кролла.

Champion.com.ua разом з офіційним фан-клубом братів Кличків і партнерами організовує фан-тур на підтримку нашого чемпіона, в рамках якого можна буде не тільки повболівати за українця, а й оцінити Лос-Анджелес і побувати на матчі НБА.

Програма туру:

9 квітня - виліт в Лос-Анджелес, поселення в готелі Hilton (4 зірки)

10 квітня - відвідування матчу регулярної першості НБА Лос-Анджелес Кліпперс - Юта Джаз. У вільний час рекомендуємо відвідати узбережжі Тихого океану.

11 квітня - відвідування церемонії зважування за участю Василя Ломаченка і Ентоні Кролла

12 квітня - відвідування бою Василя Ломаченка і Ентоні Кролла

13 квітня - виліт з Лос-Анджелеса в Україну

Вартість програми 1195 $ + квиток на авіа + консульський збір за оформлення візи

Включені в ціну:

Проживання в готелі Hilton (категорія 4 зірки), двомісні номери (4 ночі)

Квиток на бій

Відвідування церемонії зважування c участю Василя Ломаченка

Вишиванка За Україну від партнера фан-туру молодого київського бренду kuberten.com.ua

Можливий підбір індивідуального туру на інші дати і поселення в готелях іншого класу.

Також можлива допомога лише в придбанні квитків на бій

Довідки: maksym.rozenko@klitschkoexpo.com,

+38 050 342 92 23 (Telegram, WhatsApp, Viber), +38 067 445 00 82/

Джерело - Чемпіон.

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