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Гарсія: Ломаченко ховається за Арумом

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Боксер впевнений, що команді Ломаченка не цікавий бій з ним
Гарсія: Ломаченко ховається за Арумом

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Майкі Гарсія пояснив, чому так і не відбувся його поєдинок з Василем Ломаченко.

Його слова наводить Pete Tucker.

"Ломаченко ховається за Бобом Арумом і Top Rank. Їм не цікаво битися зі мною. Їм цікаві Кролла, Педраса, Коммі. У них є свій графік, а я не збираюся нікого чекати. Я готовий йти на ризик, завойовувати свою спадщину. Ось чому я вирішив вибрати Еролла Спенса.

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Я готовий битися з будь-яким суперником, зокрема і Ломаченком. Я б хотів цього бою, але Арум зі своєю компанією жодного разу до мене не звернулися. Вони організували бій з Педрасою, попереду бій з Кроллою. Вони молодці, спланували наступні поєдинки Ломаченка, але я не буду сидіти та чекати", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, Ломаченко уникає бою з Гарсією.

А Кролла заявив, що Ломаченка неможливо вивчити.

Джерело - Pete Tucker.

#Ломаченко, #Гарсія, #Педраса, #Арум, #Top Rank
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