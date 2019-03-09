Уродженець України завоював титул IBF International у напівсередній вазі

Поясом чемпіона світу за цією версією володіє Еррол Спенс

Напівсередньоваговик Максим Продан (15-0-1, 14 КО), який народився в місті Новоселиця, що знаходиться в Чернівецькій області, завоював титул IBF International в напівсередній вазі.

Напередодні 26-річний боксер на вечорі боксу в Мілані в 10-раундовому бою одноголосним рішенням суддів переміг бельгійця Стіва Джамоя (25-7-2, 5 КО) - 98:91, 97:93, 96:93.

Титулом чемпіона світу IBF в цьому дивізіоні володіє Еррол Спенс (24-0, 21 КО).

Нагадаємо, що український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі.

Раніше Усик разом з новим тренером готується до переходу в суперважку вагу.

Джерело - Чемпіон.