Шелестюк та його найближчий суперник провели дуель поглядів

Український боксер повернеться в ринг через півтора року

Непереможений український напівсередньоваговик Тарас Шелестюк (16-0, 10 КО) і його найближчий суперник Мартін Анхель Мартінес (19-16-1, 12 KO) провели фінальну дуель поглядів перед боєм.

Бій Шелестюк - Мартінес відбудеться 9 березня в місті Оріндж, Каліфорнія. Цей поєдинок стане першим для українця з 1 червня 2017 року.

Нагадаємо, що уродженець України завоював титул IBF International у напівсередній вазі.

Раніше повідомлялося, що український боксер може завоювати титул в суперважкій вазі.

Джерело - Чемпіон.