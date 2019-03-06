Українець назвав ім'я свого суперника.

Український боксер Тарас Шелестюк повернеться в ринг після більш ніж півторарічної перерви.

На своїй сторінці в Instagram боксер назвав прізвище наступного суперника.

"Радий оголосити, що в цю суботу 9 березня, я битимуся з колишнім претендентом на чемпіонський титул Мартіном Анхель Мартінесом", - повідомив Шелестюк.

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Востаннє Тарас боксував в липні 2017 року.

Нагадаємо, Шелестюк кинув виклик Портеру.

Джерело - Чемпіон.