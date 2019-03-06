Український боксер Тарас Шелестюк повернеться в ринг після більш ніж півторарічної перерви.
На своїй сторінці в Instagram боксер назвав прізвище наступного суперника.
"Радий оголосити, що в цю суботу 9 березня, я битимуся з колишнім претендентом на чемпіонський титул Мартіном Анхель Мартінесом", - повідомив Шелестюк.
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IT’S A FIGHT WEEK! I’m so excited to announce, this Saturday I will fight against former World Champion contender Martin Angel Martinez (19-16-1,12KO’s) from #Mexico All boxing fans could watch live stream on YouTube and Facebook starts at 8:05 pm PST (at 6 am in Ukraine) НЕДЕЛЯ ПОЕДИНКА! Рад объявить, что в эту субботу 9 Марта, я буду драться с бывшим претендентом на чемпионский титул Мартин Анхел Мартинес (19-16-1,12KO’s) Все поклонники бокса могут посмотреть прямую трансляцию на YouTube и Facebook, которая начинается в 20:05 по тихоокеанскому времени (в 6 часов утра в Украине) #iamTARAS #Shelestyuk #teamShelestyuk #Шелестюк
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Востаннє Тарас боксував в липні 2017 року.
Нагадаємо, Шелестюк кинув виклик Портеру.
Джерело - Чемпіон.