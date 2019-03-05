Мейвезер та Пакьяо ведуть переговори про реванш

Зовсім скоро можуть офіційно оголосити про реванш між Флойдом Мейвезером та Менні Пакьяо.

Про це заявив філіппінець для порталу Rappler.com.

Офіційне підтвердження реваншу між Пакьяо і Мейвезером може відбутися вже наступного тижня.

Перший бій між Мейвезером і Пакьяо відбувся в травні 2015 року та завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів. Сумарний гонорар обох боксерів склав 480 мільйонів доларів.

Менні Пакьяо в останньому бою рішенням суддів розібрався з Едріаном Бронером і захистив титул WBA в напівсередній вазі.

Флойд Мейвезер в кінці 2018 року в виставковому бою в Японії в першому раунді нокаутував кікбоксера Теншіна Насукаву. З активними боксерами американець не бився з 2015 року, з часів перемоги над Андре Берто в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, Мейвезер може повернутися в бокс за 1.5 мільярда доларів.

Джерело - ua-football.