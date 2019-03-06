Зав'ялов: У Ломаченка, Усика та Гвоздика немає інстинкту вбивці

Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик попри свою інтелігентність стають чемпіонами.

Так вважає президент Національної ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов.

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"Кас Д'Амато (тренер Майка Тайсона і Мохаммеда Алі - ред.)говорив, що чемпіон повинен володіти інстинктом вбивці, а я в рецензії до книги про нього "Безкомпромісний маятник" писав, що в Україні в таких боксерів, як Ломаченко, Усик, Гвоздик немає інстинкту вбивці. Вони інтелігентні, добрі хлопці, проте стають кращими боксерами світу і чемпіонами", - сказав Зав'ялов.