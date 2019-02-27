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Алі Башир: Завжди вірив, що Кличко повернеться

Сьогодні 15:31 501 0
Алі Башир: Завжди вірив, що Кличко повернеться

Українець Володимир Кличко ще повернеться на ринг.

Про це заявив колишній тренер українця Алі Башир.

"Я завжди вірив, що Кличко ще буде битися. Коли він оголосив про завершення кар'єри, в глибині душы, я не вірив в це. Я добре знаю Володимира і не міг повірити, що так закінчиться його кар'єра. Якщо він повернеться, чи буду його тренувати? Так звісно. Він чудовий хлопець. Не бачу причин, чому ми не могли б працювати знову", - сказав легендарний тренер.

Нагадаємо, Кличко провів переговори з Вайтом. Також, Кличко представив спортивний портал Mixsport на форумі в Давосі.

Джерело - Boxing Tv.

#Бокс, #Кличко, #Алі Башир, #Повернення
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