Букмекери розпочали прийом ставок на бій Ломаченко - Кролла

12 квітня 2019 року чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко проведе бій проти британського претендента Ентоні Кролли. Одразу після офіційного оголошення про це, букмекери розпочали прийом ставок.

Василь Ломаченко є фаворитом у цьому бою. При цьому майже абсолютним. Для прикладу, букмекерська контора Фаворит спорт навіть не приймає ставку на його перемогу. У той час як на перемогу Кролли виставлено коефіцієнт 18,00. Нічия у цьому бої – 34,00.

William Hill та 1xBet дали однаковий коефіцієнт на те, що бій закінчиться у нічию – 34,00. bwin на такий результат виставили коефіцієнт 29,00.Інші букмекерські контори – William Hill, bwin та bet365 виставили мінімальний коефіцієнт на перемогу Ломаченка – 1,01. 1xBet виставив 1,015. Натомість перемога Кролли різниться. Найменший показник у bwin – 17,00. Найвищий поставили у William Hill – 21,00. 1xBet на перемогу британця приймає з коефіцієнтом 18,00, а bet365 – 19,00.

Бій Ломаченко – Кролла офіційно відбудеться 12 квітня (ніч на 13 квітня в Україні) в Staples Center у Лос-Анджелесі. Ломаченко буде захищати свій чемпіонський пояс.

Нагадаємо, Ломаченко і Усик потрапили в трійку найкращих боксерів світу. Також, Ломаченко зізнався, коли закінчить кар'єру.