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Ломаченку до бою з Педрасою допомагає готуватися росіянин. ВІДЕО

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Ломаченку до бою з Педрасою допомагає готуватися росіянин. ВІДЕО

Василю Ломаченко у підготовці до бою з Хосе Педрасою допомагає росіянин Олександр Беспутін. 

Відео з тренувального табору Ломаченко опублікував у Instagram. 

Ломаченко поділився на своїй сторінці фрагментами тренувань. Українцю у підготовці допомагає російський боксер Олександр Беспутін.

Тренувальний табір чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі проходить в американському Окснарді.

 
 
 
 
 
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🚀#lomachenko #lomus17 #boxing

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17)

Нагадаємо, про бажання зустрітися з Ломаченком заявив британець Ентоні Кролла

Американець Майкі Гарсія відмовився від поєдинку проти українця Василя Ломаченка

Джерело - Instagram Василя Ломаченка.

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