Ломаченку до бою з Педрасою допомагає готуватися росіянин. ВІДЕО

Василю Ломаченко у підготовці до бою з Хосе Педрасою допомагає росіянин Олександр Беспутін.
Відео з тренувального табору Ломаченко опублікував у Instagram.
Ломаченко поділився на своїй сторінці фрагментами тренувань. Українцю у підготовці допомагає російський боксер Олександр Беспутін.
Тренувальний табір чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі проходить в американському Окснарді.
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Нагадаємо, про бажання зустрітися з Ломаченком заявив британець Ентоні Кролла.
Американець Майкі Гарсія відмовився від поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
Джерело - Instagram Василя Ломаченка.