Ломаченку до бою з Педрасою допомагає готуватися росіянин. ВІДЕО

Василю Ломаченко у підготовці до бою з Хосе Педрасою допомагає росіянин Олександр Беспутін.

Відео з тренувального табору Ломаченко опублікував у Instagram.

Ломаченко поділився на своїй сторінці фрагментами тренувань. Українцю у підготовці допомагає російський боксер Олександр Беспутін.

Тренувальний табір чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі проходить в американському Окснарді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🚀#lomachenko #lomus17 #boxing Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 20 Ноя 2018 в 10:13 PST

Нагадаємо, про бажання зустрітися з Ломаченком заявив британець Ентоні Кролла.

Американець Майкі Гарсія відмовився від поєдинку проти українця Василя Ломаченка.

Джерело - Instagram Василя Ломаченка.