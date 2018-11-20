Кролла чекає можливості битися з Ломаченком

Ентоні Кролла готовий зустрітися з українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів тренер екс-чемпіона світу Джо Галлахер.

"Тепер Ентоні обов'язковий претендент. Чекаємо результатів бою Ломаченка з Педрасою в грудні. Потім, я впевнений, керівництво призначить обов'язковий захист титулу.

Не так важливо, де відбудеться бій проти Ломаченка, в Манчестері чи Нью-Йорку. Для Кролли - це відмінна нагода проявити себе і перевірити себе на тлі одного з найкращих боксерів світу", - цитує Галлахера Sky Sports.