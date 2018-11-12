Усик: Сказав Зінченку, що безкоштовно людей не б'ю. ФОТО

Абсолютний чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Олександр Усик, який напередодні захистив свої пояси в бою проти Тоні Белью, повечеряв з футболістами Манчестер Сіті.
Про це розповів український боксер під час зустрічі зі ЗМІ в аеропорту Бориспіль одразу після повернення в Україну.
"Ми з моєю командаю відвідали гру Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед".
Також боксер відвідав роздягальню містян.
"Вдалося відвідати роздягальну. Все сподобалось"
Після чого повечеряв з Зінченком і Ко.
"Після гри поїхали до ресторану з футболістами. Зіна запропонував побоксувати, але я йому сказав, що безкоштовно людей не б'ю", - пожартував Усик.
Нагадаємо, що раніше Усик заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах.
Джерело - Чемпіон.