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Усик відвідав роздягальню МанСіті. ВІДЕО

Сьогодні 10:13 1035 0
Усик відвідав роздягальню МанСіті. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Тоні Белью відвідав матч Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.

Українського чемпіона провів у роздягальню хавбек містян і збірної України Олександр Зінченко.

До вашої уваги відео зустрічі.

Нагадаємо, Усик прийшов на передматчеве зважування з шарфом Манчестер Сіті.

Після бою з Белью Усик розповів, що йому сказав британець.

Джерело - Чемпіон.

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