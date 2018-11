Усик відвідав роздягальню МанСіті. ВІДЕО

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Тоні Белью відвідав матч Прем'єр-ліги між Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед.

Українського чемпіона провів у роздягальню хавбек містян і збірної України Олександр Зінченко.

До вашої уваги відео зустрічі.

Champ meets the Champs! 🏆@usykaa joined us in the dressing room for our derby victory celebrations! 🙌#mancity pic.twitter.com/LpkGtCKaAG