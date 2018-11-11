Усик: Хочу стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні

Наступна ціль Олександра Усика - стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Про це заявив сам український боксер одразу після бою проти Тоні Белью.

"Так, я хочу стати абсолютним чемпіоном світу в супертяжах. Завжди потрібно ставити перед собою цілі. Якщо людина ставить перед собою мети, вона трухне. Людина без цілі помираю", - зазначив Усик.

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Нагадаємо, що Усик жорстко нокаутував Белью у 8-му раунді чемпіонською поєдинку та зберіг титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Джерело - Чемпіон.