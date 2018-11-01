Белью: Усик безумовний фаворит двобою

Чемпіон світу за версією WBC Тоні Белью вважає свого суперника Олександра Усика явним фаворитом їхнього двобою.
Про це сказав сам баоксер.
"Люди вважають, що поєдинок зі мною є плацдармом для Усика перед боєм з Джошуа. Та українцю потрібно буде пройти через мене, щоб думати про Ентоні. Давайте глянемо, що з цього вийде.
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Переважна більшість людей думало, що Девід Хей відправить мене спати. На папері Усик також виглядає безумовним фаворитом, але це для мене вже не вперше ", - сказав Белью.
Нагадаємо, Усик заявив, що буде битися з Джошуа.
Також, Усик покликав фанів на бій з Белью до кінотеатрів.
Джерело - isport.ua.