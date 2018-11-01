Белью: Усик безумовний фаворит двобою

Чемпіон світу за версією WBC Тоні Белью вважає свого суперника Олександра Усика явним фаворитом їхнього двобою.

Про це сказав сам баоксер.

"Люди вважають, що поєдинок зі мною є плацдармом для Усика перед боєм з Джошуа. Та українцю потрібно буде пройти через мене, щоб думати про Ентоні. Давайте глянемо, що з цього вийде.

Актуально: Квитків на бій Усик - Белью, майже, не залишилося.

Переважна більшість людей думало, що Девід Хей відправить мене спати. На папері Усик також виглядає безумовним фаворитом, але це для мене вже не вперше ", - сказав Белью.