Усику не обіцяли бій з Джошуа

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зізнався, що йому ніхто не обіцяв бій проти володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
Слова українця наводить Xsport.
"Так, я хочу з ним зустрітися. Це буде великий бій. Мені ніхто не обіцяв, що я обов'язково з ним зустрінуся, однак я запевняю, що наш поєдинок однозначно відбудеться", — заявив Усик.
Нагадаємо, 10 листопада Усик проведе перший захист всіх своїх титулів проти Тоні Белью.
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Журналіст же зауважив, що Усик поводить себе як гопнік.
Джерело - Xsport.