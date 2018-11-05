Усик прилетів у Британію на бій з Белью

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик прилетів до Великої Британії на поєдинок з Тоні Белью.

На фан-сторінці Усика у Facebook опублікували фотографію українця.

Бій, на кону якого стоятимуть пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, розсудить Террі О'Коннор з Великої Британії.

Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. На бій вдалося реалізувати близько 20 тисяч квитків.

Тим часом усик програв боротьбу за звання найкращого боксера року.

Джерело - Чемпіон.