Усик прилетів у Британію на бій з Белью

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик прилетів до Великої Британії на поєдинок з Тоні Белью.
На фан-сторінці Усика у Facebook опублікували фотографію українця.
Бій, на кону якого стоятимуть пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, розсудить Террі О'Коннор з Великої Британії.
Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. На бій вдалося реалізувати близько 20 тисяч квитків.
Тим часом усик програв боротьбу за звання найкращого боксера року.
Джерело - Чемпіон.