Бій Усик - Белью розсудить британець

Став відомий рефері бою абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика з британцем Тоні Белью.

Поєдинок, на кону якого стоятимуть пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, розсудить Террі О'Коннор з Великої Британії.

Британська боксерська рада має право судити у всіх офіційних боях у Великій Британії. Втім іноземним боксерам у боях за титул чемпіона світу дозволено просити рефері з нейтральної країни. Олександр не став користуватися цією можливістю.

Бій відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. На бій вдалося реалізувати 20 тисяч квитків.

Тим часом Усику вручили ще один пояс.

Джерело - Sky Sports.