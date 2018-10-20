Усик покликав фанів на бій з Белью до кінотеатрів. ВІДЕО

Олександр Усик запросив вболівальників прийти в кінотеатри, де покажуть його бій з Тоні Белью.
Відео Усик виклав на своїй сторінці в Instagram.
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Приглашаю тебя 10 ноября в кинотеатры на трансляцию моего боя против Тони Беллью. Только в кинотеатре вы сможете ощутить полный эффект присутствия на ринге! На кону все мои пояса, это слишком много чтобы пропустить. #usyk #lomus17 #usykteam #boxing #akblapin #usyk17#U17#usykbellew #
Бій Усик — Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону стоять всі пояси українця.
Нагадаємо, Тоні Белью зізнався, що перед поєдинком з Усиком йому необхідно скинути 13 кг.
Джерело - Instagram Олександра Усика.