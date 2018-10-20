Усик покликав фанів на бій з Белью до кінотеатрів. ВІДЕО

Олександр Усик запросив вболівальників прийти в кінотеатри, де покажуть його бій з Тоні Белью.

Відео Усик виклав на своїй сторінці в Instagram.

Бій Усик — Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону стоять всі пояси українця.

Нагадаємо, Тоні Белью зізнався, що перед поєдинком з Усиком йому необхідно скинути 13 кг.

Джерело - Instagram Олександра Усика.