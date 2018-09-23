Усик буде битися з Джошуа

Олександр Усик буде битися проти Ентоні Джошуа.
Про це він повідомив каналу iFL TV.
Після бою Джошуа - Повєткін, Олександра затримали в підтрибунному приміщені та задали декілька запитань.
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На запитання чи цікавить Усика, Ентоні Джошуа, Олександр впевнено відповів:
"Звісно цікавить, я буду з ним боксувати".
Нагадаємо, Джошуа впевнено здолав Повєткіна та захистив свій титул.
Також, Усик та Белью провели дуель поглядів.
Джерело - champion.com.ua.