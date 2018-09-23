Усик буде битися з Джошуа

Олександр Усик буде битися проти Ентоні Джошуа.

Про це він повідомив каналу iFL TV.

Після бою Джошуа - Повєткін, Олександра затримали в підтрибунному приміщені та задали декілька запитань.

На запитання чи цікавить Усика, Ентоні Джошуа, Олександр впевнено відповів:

"Звісно цікавить, я буду з ним боксувати".

Нагадаємо, Джошуа впевнено здолав Повєткіна та захистив свій титул.

Також, Усик та Белью провели дуель поглядів.

Джерело - champion.com.ua.