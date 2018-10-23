Льюїс хотів битися з обома Кличками

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс зізнався, що хотів вийти на ринг з обома братами Кличками під час своєї боксерської кар'єри.

Його слова наводить Xsport.

"Ми зустрілися один з одним, перш ніж битися в рингу. Після одного з моїх боїв Віталій і Володимир підійшли до мене. Перше, про що я подумав: Ей, чувак, ці хлопці дійсно великі. Вони вже тоді дивилися на мене, ніби кажучи: Одного разу ми битимемося з тобою.

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Щоб там не було, визнаю, потім вони обидва хотіли зустрітися зі мною на рингу. А я дійсно хотів битися з кожним з них. Спочатку — з молодшим. Але вийшло так, що суперником став Віталій, який був одним з найскладніших опонентів для мене", — розповів Льюїс.

Нагадаємо, зірки боксу в Києві зібрали близько 10 тисяч прихильників.

А Льюїс зізнався Києву в любові.

Джерело - Xsport.