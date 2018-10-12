Льюїс закінчив кар'єру через Кличка

Легендарний боксер Леннокс Льюїс заявив, що однією з головних причин завершення його кар'єри стало те, що почалася епоха Кличко.

Про це розповів сам колишній боксер.

"Я погодився на бій з Кличком за 16 днів до виходу в ринг. Віталій виявився краще , ніж я собі уявляв, я не міг підібратися до нього до четвертого раунду. І мені вдалося зробити це тільки після того, коли він трохи втомився",- говорить британець.

Ленокс не був готовий битися всі 12 раундів.

"Хто виграв би, якби бій не зупинили? Коли я виходив в ринг, я не збирався проходити всю дистанцію. Я хотів перемогти достроково. Тому, я радий, що рефері зупинив поєдинок - я б не хотів, щоб Віталій ходив з одним оком. Кличко хотів реванш, але я прийняв рішення завершити кар'єру. Однією з головних причин стало те, що я увійшов в епоху Кличко, а моя епоха - це я ", - сказав Льюїс.

Нагадаємо, що Кличко, Льюїс та Холіфілд зібрали 10 тисяч прихильників. ВІДЕО

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Джерело - isport.