Кличко, Льюїс та Холіфілд зібрали 10 тисяч прихильників. ВІДЕО

2 жовтня в столичному ТРЦ Гулівер відбулася автограф-сесія легендарних чемпіонів світу в суперважкій вазі - Віталія Кличка, Леннокса Льюїса й Евандера Холіфілда.Захід відбувся в рамках 56-го Конгресу WBC, який днями відбувається в Києві.

Зустріч з фанатами викликала величезний ажіотаж у любителів боксу, передає сайт фан-клубу братів Кличків.

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За інформацією видання, на зустріч з легендами боксу прийшли близько десяти тисяч любителів боксу. А боксери роздали близько трьох тисяч автографів.

Нагадаємо, брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса.

А Льюїс назвав Кличка найважчим суперником.

Джерело - Фан-клуб братів Кличків.