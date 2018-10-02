Льюїс: Я люблю Київ

Легендарний британський боксер, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс у ході автограф-сесії, яка у рамках 56-го Конгресу WBC, який цими днями проходить у Києві, відзначив, що для нього велика честь перебувати у столиці України.

Про це передає фан-клуб братів Кличків.

Льюїс подякував Віталію Кличку за запрошення і відзначив високий рівень організації конгресу WBC в українській столиці.

"Я люблю Київ, люблю киян і дякую вам за підтримку", — сказав Льюїс.

Нагадаємо, Льюїс визнав, що бій з Кличком був найскладніший в кар'єрі.

Натомість Кличко назвав справжнього переможця у двобої Кличко — Льюїс.

Джерело - Фан-клуб братів Кличків.