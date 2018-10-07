Нурмагомедов може не отримати гонорар за бій з Мак-Грегором

Президент UFC Дейна Вайт заявив, що Хабіб Нурмагомедов може не отримати гонорар за бій з Конором Мак-Грегором. Причина цього — бійка з Діллоном Денісом. Питання вирішиться після того, як Спортивна комісія Невади розслідує інцидент.
"Я розмовляв з Бобом Беннетом (виконавчий директор спортивної комісії Невади - авт.), він сказав, що Конор свої гроші отримає, але не Хабіб", — сказав Вайт.
Читайте аткож6 Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Відразу після бою Хабіб виліз з Октагона і почав битися зі спаринг-партнером Конора Ділоном Денісом.
Нагадаємо, Нурмагомедов переміг ірландця.
Проте росіянина можуть залишити без титулу.
Сам Мак-Грегор зажадав реваншу. Але президент UFC назвав шанси на такий перебіг подій.
Джерело - Sports.ru.