Мак-Грегор хоче матч-реванш. ФОТО

Боєць UFC Конор Макгрегор чекає матчу-реваншу з чемпіоном у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.
Про це написав боєць у своєму Twitter
"Чекаю на реванш", — написав Конор у твіттері.
Good knock. Looking forward to the rematch.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 жовтня 2018 р.
Сьогодні, 7 жовтня, ірландець достроково програв Хабібу, здавшись у четвертому раунді.
Нагадаємо, Нурмагомедов напав на спаринг-партнера Мак-Грегора.
Президент UFC заявив, що в Нурмагомедова можуть забрати пояс чемпіона.
Джерело - Чемпіон.