Мак-Грегор хоче матч-реванш. ФОТО

Боєць UFC Конор Макгрегор чекає матчу-реваншу з чемпіоном у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.

Про це написав боєць у своєму Twitter

"Чекаю на реванш", — написав Конор у твіттері.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 жовтня 2018 р.

Сьогодні, 7 жовтня, ірландець достроково програв Хабібу, здавшись у четвертому раунді.

Нагадаємо, Нурмагомедов напав на спаринг-партнера Мак-Грегора.

Президент UFC заявив, що в Нурмагомедова можуть забрати пояс чемпіона.

Джерело - Чемпіон.