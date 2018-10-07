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Мак-Грегор хоче матч-реванш. ФОТО

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Мак-Грегор хоче матч-реванш. ФОТО

Боєць UFC Конор Макгрегор чекає матчу-реваншу з чемпіоном у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим.

Про це написав боєць у своєму Twitter

"Чекаю на реванш", — написав Конор у твіттері.

Сьогодні, 7 жовтня, ірландець достроково програв Хабібу, здавшись у четвертому раунді.

Нагадаємо, Нурмагомедов напав на спаринг-партнера Мак-Грегора.

Президент UFC заявив, що в Нурмагомедова можуть забрати пояс чемпіона.

Джерело - Чемпіон.

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