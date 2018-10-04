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Усик хоче завоювати світ

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Усик хоче завоювати світ

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про найближчі перспективи співпраці з українським боксером.

Цитує його телеканал Xsport.

"Завдання будь-якого успішного боксера — завоювати не американців, британців або українців, а завоювати фанатів у всьому світі. Я впевнений, що наша діяльність з Олександром Усиком не обмежиться США, Великою Британією, Європою. Ми обов'язкової підемо в Азію, оскільки це дуже цікавий ринок. У першу чергу, Японію, оскільки там дуже цінуються бойові мистецтва. Тим більше, хлопці у важкій і суперважкій вазі.

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HBO - шлях, який ми прокладали та мали навіть певні угоди, але зараз ринок повернувся таким чином, що вони йдуть з професійного боксу", — зауважив Красюк.

Наступний бій Усика відбудеться 10 листопада проти Тоні Белью в Манчестері. Однак на бій не приїде Василь Ломаченко.

Нещодавно Усик зазначив, що не виключає реваншу з Гассієвим.

Джерело - Xsport.

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