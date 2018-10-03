2-го жовтня в Італії загинув колишній чемпіон світу з боксу за версією IBF в другій середній вазі і за версією WBC в напівважкій вазі німець Граціано Роккіджані.

Про це повідомив Bild.

За даними джерела, спортсмен потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, яка і призвела до його загибелі. Смерть боксера підтвердив і його менеджер, який не став розкривати подробиці смертельної аварії і обставини загибелі свого підопічного.

За час своєї кар'єри в любительському боксі Роккіджані провів 122 поєдинки, здобувши титул чемпіона Німеччини. На професійному рингу Граціано виступав з 1983 по 2003 рік і за цей час провів 48 боїв, здобувши в них 41 перемогу.

Нагадаємо, у Маріуполі побудують боксерський зал за 200 тисяч доларів.

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Джерело - glavcom.