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Ломаченко не приїде на бій Усика

Сьогодні 15:14 849 0
Ломаченко не приїде на бій Усика

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко  не зможе підтримати абсолютного чемпіона світу в важкій вазі Олександа Усика  під час бою під час бою з Тоні Белью.

Про це сказав сам боксер.

"Це нелегкий бій для Усика. Та дуже хороший бій для історії і для боксу, тому що вони топ-бійці. Їх поєдинок буде дуже цікавим.

 Я б хотів підтримати Олександра але не зможу. У мене тренувальний табір. Я не можу змінити свій розклад",- сказав Ломаченко.

Поєдинок Усик - Белью запланований на 10 листопада і повинен відбутися на Manchester Arena.

Нагадаємо, WBC відзначив досягнення Усика.

Джерело - Чемпіон.

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