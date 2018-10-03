Ломаченко не приїде на бій Усика

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко не зможе підтримати абсолютного чемпіона світу в важкій вазі Олександа Усика під час бою під час бою з Тоні Белью.

Про це сказав сам боксер.

"Це нелегкий бій для Усика. Та дуже хороший бій для історії і для боксу, тому що вони топ-бійці. Їх поєдинок буде дуже цікавим. Я б хотів підтримати Олександра але не зможу. У мене тренувальний табір. Я не можу змінити свій розклад",- сказав Ломаченко.

Поєдинок Усик - Белью запланований на 10 листопада і повинен відбутися на Manchester Arena.

Нагадаємо, WBC відзначив досягнення Усика.

Джерело - Чемпіон.