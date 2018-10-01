Усик не виключає реваншу з Гассієвим

Український чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що готовий провести реванш з Муратом Гассієвим.

Про це боксер розповів у програмі Гордон на 112 каналі.

"Чи буде реванш з Гассієвим? Це все залежить від наших менеджерів. Вони домовлятимуться. Якщо нам це буде вигідно, то чому б і ні? Але в мене плани піти вище. зараз я готуюся до іншого поєдинку, який вже оголосили", — сказав Усик.