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Усик не виключає реваншу з Гассієвим

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Усик не виключає реваншу з Гассієвим

Український чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заявив, що готовий провести реванш з Муратом Гассієвим.

Про це боксер розповів у програмі Гордон на 112 каналі.

"Чи буде реванш з Гассієвим? Це все залежить від наших менеджерів. Вони домовлятимуться. Якщо нам це буде вигідно, то чому б і ні? Але в мене плани піти вище. зараз я готуюся до іншого поєдинку, який вже оголосили", — сказав Усик.

Нагадаємо, раніше боксер все ж визначився чий Крим.

Також Усик заявив, що завжди відчував себе українцем.

Джерело - 112.

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