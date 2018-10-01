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Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Вчора 22:37 359 0
Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Віталій та Володимир Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса, як брати-чемпіони, які провели найбільшу кількість боїв.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка. 

На двох брати Клички провели 116 поєдинків. Володимир має у активі 69 поєдинків, Віталій  - 47. 

"Для мене ця нагорода є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас і за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, Володимир Кличко тримав пояс почесного чемпіона WBC

Крім цього, Віталій Кличко розповів деталі реваншу з Ленноксом Льюїсом

Джерело - Офіційний сайт Віталія Кличка.

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