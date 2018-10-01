Брати Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса

Віталій та Володимир Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса, як брати-чемпіони, які провели найбільшу кількість боїв.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка.

На двох брати Клички провели 116 поєдинків. Володимир має у активі 69 поєдинків, Віталій - 47.

"Для мене ця нагорода є несподіванкою. Наш з Володимиром рекорд - це рекорд усіх, хто підтримував братів Кличків, хто вболівав за нас і за Україну. Адже ми завжди відстоювали честь нашої країни", - сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, Володимир Кличко тримав пояс почесного чемпіона WBC.

Крім цього, Віталій Кличко розповів деталі реваншу з Ленноксом Льюїсом.

Джерело - Офіційний сайт Віталія Кличка.