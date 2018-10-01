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Льюїс назвав Кличка найскладнішим суперником

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Льюїс назвав Кличка найскладнішим суперником

Легендарні боксери Леннокс Льюїс і Віталій Кличко зустрілися один з одним на сцені під час церемонії відкриття Конгресу WBC.

Про це повідомляє Xsport.

Українець і британець вийшли один проти одного в боксерських рукавичках, після чого детально розібрали свій бій, який відбувся у 2003 році, і зійшлися на думці, що переможцем поєдинку залишився не хтось із боксерів особисто, а сам бокс.

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Окрім цього Льюїс визнав Кличка найскладнішим суперником.

"Це був прекрасний бій. І я хочу назвати Кличка моїм найскладнішим суперником. Це був дивовижний бокс. Якби Віталій щось тут сказав про мою маму, я, можливо, побився б з ним зараз, але він дуже хороший", — сказав Льюїс

Нагадаємо, Кличко-молодший отримав пояс WBC.

Джерело - Xsport.

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