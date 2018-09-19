Ломаченко: Усик без проблем виграв бій, я радий за нього

Чемпіон світу за версією WBA і The Ring Василь Ломаченко розповів про перемогу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика у фіналі боксерської Суперсерії.

Про це він розповів у інтерв'ю LOMA Official TV.

"Я привітав його відразу, не чекаючи поясів і кубка. Для мене картина булу очевидна. Я бачив, що Олександр абсолютно без проблем виграв цей бій. Мені сподобалося, як він боксував.

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Я радий за нього, як спортсмен, адже я розумію що за цим стоїть. Коли людина стає абсолютним чемпіоном світу - це вишка, це топ. Йому вдалось зробити те, що я хотів за всю свою професійну кар'єру. Для мене це ще один стимул. Якщо Саша став абсолютним чемпіоном світу, то я теж повинен стати абсолютним чемпіоном світу ", - сказав Ломаченко.

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Нагадаємо, Наступний бій Василь Ломаченко проведе з Хосе Педрасою 8 грудня в Нью-Йорку.

Джерело - LOMA Official TV.