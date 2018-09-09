Бій Ломаченка перенесли

Чутки про те, що поєдинок Ломаченко - Педраса перенесуть на 8 грудня на прохання транслятора бою підтрердилися.
Про це повідомляє Sportarena з посиланням на промоутера українця Боба Арума.
Телеканал ESPN хоче показати трансляцію щорічного вручення трофея найкращому гравцеві року з університетського футболу в прямому ефірі. За часом ці події можуть збігтися з боєм Ломаченка.
Перемога у двобої дозволить українцю стати абсолютним чемпіоном в легкій вазі.
Нагадаємо, Тайсон визнав Ломаченка найкращим боксером світу.
Джерело - Sportarena.