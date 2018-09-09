Бій Ломаченка перенесли

Чутки про те, що поєдинок Ломаченко - Педраса перенесуть на 8 грудня на прохання транслятора бою підтрердилися.

Про це повідомляє Sportarena з посиланням на промоутера українця Боба Арума.

Телеканал ESPN хоче показати трансляцію щорічного вручення трофея найкращому гравцеві року з університетського футболу в прямому ефірі. За часом ці події можуть збігтися з боєм Ломаченка.

Перемога у двобої дозволить українцю стати абсолютним чемпіоном в легкій вазі.

Нагадаємо, Тайсон визнав Ломаченка найкращим боксером світу.

Джерело - Sportarena.