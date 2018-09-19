Ломаченко: Тривалі канікули послабили мене

Василь Ломаченко не скучив за рингом і важко входить у тренувальний ритм.

Про це розповів сам спортсмен в інтерв'ю LOMA Official TV.

"Не сказав би, що я скучив за рингом. Коли пульс піднімається за 160 - відразу ж втрачається бажання працювати. Тому що насправді це довгий період, це перші такі тривалі канікули в моїй спортивній кар'єрі, і це набагато послабило мене.

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Втім я знаю, що у мене попереду, я знаю свою мету, яка змусить мене зібратися", — розповів Ломаченко.

Нагадаємо,Ломаченка визнали найкращим боксером світу.

Джерело - LOMA Official TV.