Кличко-молодший викладатиме у Гарварді

Молодшого брата мера Києва, чемпіона світу з боксу у важкій вазі, Володимира Кличка запросили викладати в Гарвардському університеті в США.

Про це Віталій Кличко розповів в інтерв'ю виданню Бабель.

"Він, дійсно, дуже хороший менеджер. Володимир уже три або чотири роки читає лекції у швейцарському університеті Санкт-Галлена. Цього року йому надійшла пропозиція читати лекції в Гарварді. Це лекції про Challenge Management (управління викликами). Гарвард зацікавився його лекціями та відгуками зі швейцарського університету, і він погодився", — сказав Віталій Кличко.