Ломаченко розповів, коли зможе боксувати з Гарсією

Чемпіон світу за версією WBA і The Ring Василь Ломаченко прокоментував можливий бій з Майкі Гарсією.

Його слова наводить видання LOMA Official TV.

"Цікавий і бажаний бій. Я ніколи не приховував: для мене важливо залишити своє ім'я в історії боксу, і я роблю все для цього. Тому для мене це великий розділ у моїй історії — Майкі Гарсія.

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Думаю, що бій цей точно неминучий. Коли він відбудеться - це питання. І воно більше до бізнесменів, а не спортсменам.

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Я, як спортсмен і атлет, однозначно хочу цього бою зараз, сьогодні. Але за океаном бізнесмени, тому мені доводиться грати в їхню гру", — сказав Ломаченко.

Нагадаємо, наступний бій Василь Ломаченко проведе з Хосе Педрасою 8 грудня Нью-Йорку.

Джерело - LOMA Official TV..