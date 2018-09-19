Стала відома вартість квитків на бій Усик - Белью

Продаж квинтків на поєдинок Олександра Усика і Тоні Белью стартує вже 24- го вересня.

Про це повідомляє сайт klitschko-brothers.

Стала відома вартість квитків на поєдинок між абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі Олександром Усиком і Тоні Белью, який відбудеться в Манчестері на Манчестер Арені.

Вартість найдешевшого квитка - 40 фунтів (приблизно 1480 гривень). Найдорожчий обійдеться в 800 фунтів (майже 30 тисяч гривень). У продаж також надійдуть перепустки вартістю 60, 80, 100, 150, 200, 300 і 500 фунтів.

Манчестер Арена, де пройде бій, може вмістити 23 тисячі глядачів.

Нагадаємо, Віталій Кличко розповів про свої взаємовідносини із Ленноксом Льюїсом.

Також, стало відомо про розлучення - Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі.

Джерело - klitschko-brothers.