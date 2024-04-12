Стало відомо, чи потрапив Циганков у заявку на матч Ла Ліги проти Атлетико

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч 31 туру Ла Ліги проти Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок Атлетико Мадрид — Жирона відбудеться в суботу, 13 квітня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в українця травма литкового м'яза. В поточному сезоні Циганков провів 24 матчі у іспанському чемпіонаті, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Напередодні підопічні Мічела у важкому матчі перемогли Бетіс та зміцнили свої позиції в чільній четвірці турнірної таблиці, збільшивши перевагу над п'ятим Атлетиком з Більбао до 9 очок.