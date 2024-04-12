Стало відомо, чи потрапив Циганков у заявку на матч Ла Ліги проти Атлетико

Головне
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків
Сьогодні 11:40 77287 7
Україна вимагає відсторонити борців з Росії та Білорусі від Олімпіади-2024
Сьогодні 14:14 1835
"У більшості боїв не знав, який у мене буде гонорар". Ексчемпіон світу з боксу зробив несподіване зізнання
Сьогодні 13:26 309
На заміну в 16 років: чому тінейджери часто дебютують в УПЛ проти грандів
Сьогодні 11:45 209
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі
Сьогодні 10:20 7827 2
Музичук зіграла внічию з Конеру в 7 турі Турніру претенденток
Сьогодні 09:03 271
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 14000
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги
Вчора 21:00 4915 1
Житичі-Полісся здобули бронзові нагороди Суперліги
Вчора 20:31 263
Визначився розклад поєдинків матчевої зустрічі Україна — Румунія
Вчора 19:37 943
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 14:00 365
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 13:33 546
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Нива - Чернігів - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 21:25 183
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Поділля - Металург - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 20:45 175
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 18:32 172
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 17:28 223
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:43 786
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 16:21 224
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
10.04.2024 16:30 652
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 989

Стало відомо, чи потрапив Циганков у заявку на матч Ла Ліги проти Атлетико

Сьогодні 14:59 117 0
Стало відомо, чи потрапив Циганков у заявку на матч Ла Ліги проти Атлетико
Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Віктор Циганков, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Жирони Віктор Циганков не потрапив у заявку на матч 31 туру Ла Ліги проти Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок Атлетико Мадрид — Жирона відбудеться в суботу, 13 квітня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в українця травма литкового м'яза. В поточному сезоні Циганков провів 24 матчі у іспанському чемпіонаті, забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі.

Напередодні підопічні Мічела у важкому матчі перемогли Бетіс та зміцнили свої позиції в чільній четвірці турнірної таблиці, збільшивши перевагу над п'ятим Атлетиком з Більбао до 9 очок.

Коментарі ()
Популярне зараз
Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи Трубін пропустив, але Бенфіка виграла, а Аталанта сенсаційно розгромила Ліверпуль в 1/4 фіналу Ліги Європи 14000
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 8832
Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків Греція продовжує відриватись від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів 1/4 фіналу єврокубків 77287 7
Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги Рівне перемогло Київ-Баскет та вийшло в фінал Суперліги 4915 1
Помер легендарний борець сумо Таро Помер легендарний борець сумо Таро 17211
“Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі “Присвячую своє сходження 60 тисячам жінок у ЗСУ”. Перша українка на Евересті піднялась на найнебезпечнішу гору у світі 7827 2
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 70804
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46310
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21354 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138027 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48350 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51181