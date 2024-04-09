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Лунін пропустить, а Трубін насолодиться голами: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,33

Ліга чемпіонів та Ліга Європи знову виходять на перший план.
Сьогодні 15:45 Максим Салівон 119 0
Лунін пропустить, а Трубін насолодиться голами: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,33
#Барселона, #Бенфіка, #Великі ставки, #Вест Гем, #Манчестер Сіті, #Марсель, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #ставки, #ставки на спорт, #ставки на футбол, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Ліга Європи-2023/24, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

В усіх трьох єврокубках — пора вирішальних дуелей. У перших матчах чвертьфіналів перевірять свої можливості 24 команди. Ми вибрали 4 найбільш перспективні, на нашу думку, зустрічі, до яких варто придивитися всім, хто любить не просто переглядати спорт №1 на екранах телевізорів. 

Реал — Манчестер Сіті, турнір — Ліга чемпіонів, дата проведення матчу — 9 квітня, час початку — 22:00 (за Києвом)

Перед нами команди, які можуть похизуватися чи не найсильнішою атакуючою ланкою в Старому Світі. Власне, вже той факт, що обидва клуби забивали у всіх матчах у нинішньому розіграші Лізі чемпіонів, говорить сам за себе. Однак чим не вражають ні мадридці, ні манкуніанці, так це обороною. Статистика красномовна. У розіграші ЛЧ під номером-2023/24 в Реала 3 матчі на "нуль", англійський клуб узагалі провів аж 1 таку зустріч. Разом з тим, є всі передумови очікувати голи у виконанні саме обох команд.

На це вказує наступна статистика. Команди обмінювалися голами у 5 із попередніх 6 особистих зустрічей у найбільш престижному єврокубку. Крім того, варто зазначити наступне. "Бланкос" забивали у 2 половині в 7 із попередніх 8 домашніх матчів у ЛЧ. Крім того, обидві команди забивали в основний час у 7 попередніх виїзних матчах Сіті у ЛЧ.

Ставка: Обидві заб’ють за 1,65

ПСЖ — Барселона, Ліга чемпіонів, 10 квітня, 22:00 

В дуелі колишнього та нинішнього клубів Луїса Енріке на перший план так само виходять показники команд в обороні. Точніше — відчутні труднощі в захисті своїх воріт. 

Клуб із Парижа в груповому раунді був серед двох команд квартету, які пропускали найбільше — разом із Міланом. В каталонського колективу проблема ще більш виражена. "Кулес" не можуть вберегти свої володіння недоторканими вже протягом 6 матчів у Лізі чемпіонів. А от атака і в господарів, і у гостей в повному порядку. Французький клуб відзначався голами у всіх без винятку матчах нинішньої ЛЧ, Барселона ж не змогла забити лише в одному поєдинку. Нарешті, не менш важливе от що: команди обмінювалися голами в 8 із попередніх 10 особистих зустрічей у ЛЧ. 

Ставка: Обидві заб’ють за 1,63

Бенфіка — Марсель, Ліга Європи, 11 квітня, 22:00 

Команда іншого воротаря збірної України Анатолія Трубіна прийматиме кривдника донецького Шахтаря. Й має всі шанси на успіх. Втім, у контексті вірогідної звитяги господарів варто відзначити той сценарій матчу, який напрошується. 

"Орли" звично багато часу проводять в атаці. Ефект від такого підходу найчастіше себе чекати не змушує — лісабонці забивають немало. Так, у 8 останніх домашніх матчах у ЛЄ португальський клуб 7 разів відзначався  щонайменше двома забитими м'ячами, й лише в грі з лондонським Арсеналом Бенфіка обмежилася всього 1 результативним ударом. Разом з тим, французький клуб на виїзді має посередні показники. В гостях Олімпік в 2 матчах 2 попередніх раундів ЛЄ пропустив 5 голів, та й узагалі в 4 останніх матчах витягував м'яча із сітки власних воріт 10 разів.

Ставка: Бенфіка ІТБ (1,5) за 1,79

Баєр — Вест Гем, Ліга Європи, 11 квітня, 22:00 

Головне відкриття сезону серед клубів провідних європейських чемпіонатів екзаменуватиме представника АПЛ. Й має усі шанси суперника неприємно здивувати. 

І знову мова про потенціал господарів у атаці. Баєр забивав щонайменше двічі в основний час у 6 із попередніх 8 домашніх ігор у ЛЄ. Та якщо заглибитися в показники "фармацевтів" із початку сезону, картина ще більш показова. Вдома Баєр забивав щонайменше двічі в 7 останніх матчах у всіх турнірах. А менше 2 голів на своєму полі колектив Хабі Алонсо провів за підсумками лише 2 зустрічей із початку усього нинішнього сезону (в усіх змаганнях). 

Ставка: Баєр ІТБ (1,5) за 1,52

Сумарний коефіцієнт: 6,33

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