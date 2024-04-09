Родріго: Манчестер Сіті — найкраща команда світу

Джерело - Mundo Deportivo.

Вінгер мадридського Реала Родріго Гоес вважає Манчестер Сіті найкращою командою у світі насьогодні.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Манчестер Сіті потужний, але наша команда також дуже сильна. Буде приємно зустрітися з ним знову. "Містяни" - чемпіони Ліги чемпіонів і світу, сьогодні вони найкраща команда в світі, тому ми маємо поважати їх", - сказав футболіст.

Зазначимо, що Реал зустрінеться з підопічними Жузепа Гвардіоли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 9 квітня.

Нагадаємо, іспанський гранд провів свій останній матч ще 31 березня, відтак "бланкос" мали в запасі 9 днів на підготовку до гри з МанСіті, тоді як "містяни" попередній поєдинок провели лише 6 квітня, а перед тим грали ще й 3 квітня та 31 березня. Цією ситуацією раніше публічно обурювався головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.