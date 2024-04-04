Бенфіка Трубіна хоче зберегти Ді Марію

Джерело - NicoSchira.

Бенфіка відновила переговори з аргентинським вінгером Анхелем Ді Марією щодо продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "орлів" запропонує гравцю нову угоду на сезон-2024/25. Зазначається, що в договорі футболіста є опція продовження контракту ще на один рік.

Чинний контракт Анхеля розрахований до літа, однак керівництво "орлів" хоче продовжити договір на ще один рік.

Ді Марія повернувся у Бенфіку влітку 2023 року на правах вільного агента. Він уже виступав за португальський клуб з 2007 до 2010 року. У поточному сезоні відіграв 41 матч, забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.

Зазначимо, що за Бенфіку виступає український воротар Андрій Трубін.

Напередодні "орли" дізналися суперника в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА.