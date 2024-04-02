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Інтер викупить у Монци Аугусто

Захисник залишиться в міланському клубі
Сьогодні 18:50 112 0
Інтер викупить у Монци Аугусто
#Інтер, #Монца

Джерело - Calcio e Finanza.

Бразильський захисник Карлос Аугусто де-факто став повноцінним гравцем Інтера. 

Про це повідомляє Calcio e Finanza.

Рік тому він був орендований у Монци на рік за 5,5 мільйонів євро.

В угоді була прописана опція викупу за 7,5 мільйонів, яка автоматично активується в разі потрапляння Інтера в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Учора Інтер у 30 турі Серії А вдома обіграв Емполі (2:0) і забезпечив собі путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Тепер "нерадзуррі" зобов'язані викупити 25-річного бразильця.

У нинішньому сезоні на рахунку Карлоса Аугусто 1 гол і 3 результативні передачі в 38 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, Інтер близький до підписання воротаря Атлетику Паранаенсі Бенто.

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