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ПСЖ — Ренн 1:0: огляд матчу півфіналу Кубку Франції

Сьогодні 08:46 127 0
ПСЖ — Ренн 1:0: огляд матчу півфіналу Кубку Франції
#Кубок Франції, #ПСЖ, #Ренн, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен вдома обіграв Ренн у 1/2 фіналу Кубку Франції з футболу сезону 2023/24 та вийшов до наступної стадії турніру.

Матч завершився з рахунком 1:0, єдиний гол на рахунку зіркового нападника парижан і національної збірної Франції з футболу Кіліана Мбаппе.

Кубок Франції

1/2 фіналу, 3 квітня

ПСЖ - Ренн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Мбаппе

У фіналі паризький клуб зіграє проти Ліона, який напередодні розгромив друголіговий Валансьєнн (3:0).

Матч відбудеться 25 травня на домашньому стадіоні Лілля "П'єр-Моруа" у місті Вільнев-д'Аск.

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