ПСЖ — Ренн 1:0: огляд матчу півфіналу Кубку Франції

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен вдома обіграв Ренн у 1/2 фіналу Кубку Франції з футболу сезону 2023/24 та вийшов до наступної стадії турніру.

Матч завершився з рахунком 1:0, єдиний гол на рахунку зіркового нападника парижан і національної збірної Франції з футболу Кіліана Мбаппе.

Кубок Франції

1/2 фіналу, 3 квітня

ПСЖ - Ренн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Мбаппе

У фіналі паризький клуб зіграє проти Ліона, який напередодні розгромив друголіговий Валансьєнн (3:0).

Матч відбудеться 25 травня на домашньому стадіоні Лілля "П'єр-Моруа" у місті Вільнев-д'Аск.