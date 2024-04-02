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Як шотландський хокейний клуб допомагає українцям

Хокейний клуб Glasgow Clan з початку повномасштабної війни надав сотні безплатних квитків для наших біженців, а також запросив юних українців узяти участь у тренуванні з професійною командою.
Сьогодні 17:18 Максим Розенко 216 0
Як шотландський хокейний клуб допомагає українцям
#Шотландія, #Glasgow Clan, #Глазго Клан, #українські біженці

Джерело - Чемпіон.

Хокейний клуб із Глазго, який виступає в Елітній хокейній лізі (EIHL), днями зробив чергову акцію для українців — надав можливість безплатно відвідати  шотландське дербі Glasgow Clan v Dundee Stars. На Braehead Arena був аншлаг і святкова хокейна атмосфера. 

Ще з весни 2022 року Glasgow Clan активно підтримує українських біженців. За цей час клуб надав нашим землякам, які зараз тимчасово проживають у Шотландії, сотні компліментарних квитків. Окрема історія — це тренування на Braehead Arena з Glasgow Clan двох юних українських хокеїстів — 14-річного Сергія Тимошенка з Києва та 9-річного Данила з Кременчука. Вони на той час жили зі своїми родинами, як і сотні інших українських біженців, на кораблі MS Ambition, що стояв на якорі в доках короля Георга V на річці Клайд.

Коли Glasgow Clan дізнався, що Сергій та Данило, які активно займалися хокеєм в Україні до повномасштабної війни, скучили за своїм улюбленим видом спорту, вони запросили їх на тренування команди.

"Раніше я грав у хокей щодня, і мені це дуже подобалося. Відтоді, як я поїхав з України, я скучив за можливістю вийти на лід, — зізнався після тренування у складі Глазго Клан Сергій Тимошенко. — Коли я приїхав до Шотландії, я навіть не мріяв, що отримаю можливість кататися на ковзанах і грати в хокей. Тому хочу подякувати Глазго Клан за таку чудову можливість".

Данило, який у Кременчуці проводив по кілька тренувань на тиждень, теж не приховував своїх емоцій.

"Я завжди хочу брати участь у турнірах, мені дуже подобається грати в хокей, — розповів 9-річний гравець. — Я був дуже схвильований, що вийшов на лід із гравцями Glasgow Clan, і я хочу подякувати їм за те, що вони надали мені можливість знову займатися хокеєм".

"Ми можемо тільки здогадуватися, як важко Сергію та Данилу залишити свій дім, родину та друзів через російське вторгнення в Україну, — розповів керуючий директор Braehead Arena Гарет Чалмерс. — Їм, мабуть, дуже боляче, коли вони не можуть продовжувати займатися улюбленим видом спорту. Ми вирішили запросити їх на Braehead Arena, одягнути в форму команди і пограти в хокей. Сподіваємося, що ми викликали посмішку на їхніх обличчях, і Сергій з Данилом насолоджувалися часом, який провели на льоду з Glasgow Clan".

Вже після матчу з Dundee Stars Glasgow Clan оформив вихід до стадії плей-офф Елітної хокейної ліги (EIHL), здобувши перемогу в овертаймі над Nottingham Panthers 3:2. 

Нагадаємо, що в EIHL беруть участь 10 команд із Великої Британії: три з Шотландії (Glasgow Clan, Fife Flyers, Dundee Stars), одна з Північної Ірландії (Belfast Giants, який виграв три останні першості), одна з Вельсу (Cardiff Devils, двічі вигравала регулярну першість до Belfast Giants та конкурує з ними) та 5 англійських команд (Coventry Blaze, Guilford Flames, Manchester Storm, Nottingham Panthers, Sheffield Steelers). Ліга була заснована у 2003 році. Команди змагаються в регулярній першості, плей-оф та Кубку Виклику (Challenge Cup). Glasgow Clan було засновано у 2010 році. 

Автор дякує David Sinclair (Event & Ticketing Manager of Glasgow Clan Ice Hockey Club & Braehead Arena) та Craig Anderson (Media Officer of Glasgow Clan Ice Hockey Club) за допомогу в підготовці цього тексту.

Фото: clanihc.com

Максим Розенко, Чемпіон

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