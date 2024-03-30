Надії Полісся та рецепт одужання Динамо: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,79

Неочевидні рішення для матчів, які викликають підвищений інтерес.

Джерело - Чемпіон.

Після порції максимального позитиву від національної збірної час повертатися до справ внутрішніх. В УПЛ буде зіграно чергові 8 матчів. Для тих, хто полюбляє не просто переглядати футбол, а й робити перспективні інвестиції — 4 гри, які варті окремого розбору.

Оболонь — Шахтар, дата проведення матчу — 30 березня, час початку — 13:00 (за Києвом)

Шахтар проекзаменує Оболонь на полі суперника, який славиться своєю непоступливістю. Власне, останні матчі за участі "пивоварів" стали ще більш яскравим нагадуванням того, що забитий у ворота цієї команди м’яч — Подія. Й навіть з урахуванням сили чергового суперника "пивоварів", чи не головного претендента на титул, від Шахтаря гольової феєрії в цьому матчі очікувати радше не доводиться.

Про вагомі причини такої можливої відносної пасивності "гірників" ми вже поговорили в окремому матеріалі — "інтригах", з якими можна ознайомитися неподалік. Однак навіть за перебігу подій, якщо умовний Кевін знову зможе проявити геній нестандартних рішень біля воріт суперника, а захист Оболоні раптом у непритаманному цій команді стилі "репне", мов штани, які були зшиті майстром з кривими руками, більш як 4 гола в матчі уявити важко.

Ставка: П2+ТМ (4,5) за 1,51

Полісся — Чорноморець, 30 березня, 15:30

Сергій Шищенко проведе другий матч на чолі Полісся. І якщо цього разу в складі його команди не знайдеться футболіст, який захоче допомогти супернику, залишивши свою команду в меншості вже на перших хвилинах гри, в житомирців знову непогані шанси серію невдач, нарешті, перервати.

Та все ж поспішати з висновками не варто. Чорноморець після зимової перерви не вражає, й зафіксоване вміння не дати розвернутися Динамо в Києві за все ж мінімально, але програного матчу — чи не головний здобуток одеситів. Однак створити труднощі "моряки" в змозі й "вовкам". Команди об'єднують результати ігор з невисокою результативністю. А тому на двох житомирці та представники південного міста навряд подарують глядачам більш як три голи.

Ставка: 1Х+ТМ (3,5) за 1,52

Верес — Кривбас, 30 березня, 18:00

Чи "прорве" Кривбас у Рівному? Так питання ставлять багато вболівальників футболу, проте це — погляд на ситуацію оптимістів. Гра з Вересом обіцяє для криворіжців сценарій того самого дуже складного іспиту. За найгірших умов — навіть втрату очок. Та найбільш вірогідним все ж виглядає варіант, за якого максимум, на який можуть розраховувати господарі — нічия.

Проте варто обов'язково врахувати інше. Зустрічаються команди, яким голи в останніх матчах даються важко. В двох попередніх іграх за участі, як господарів, так і гостей були тверді "низи", а 3 з 4 таких ігор закінчилися з 1 голом. І навіть якщо цього разу рівняни та криворіжці раптом здивують в атаці, більш як три голи на двох від цих команд очікувати годі.

Ставка: Х2+ТМ (3,5) за 1,53

Ворскла — Динамо, 31 березня, 15:30

Візит у Полтаву для Динамо простим не буде. Тим не менше, є всі передумови чекати від киян, щонайменше, яскравої гри в атаці. Й — більше, ніж один забитий м’яч. Чому? На те є об'єктивні причини.

Так, за каденції Олександра Шовковського "біло-сині" вже проводили матчі, в яких забивали не більш як один гол. Ба, навіть більше — ігри з Чорноморцем та Вересом були такими, які гралися поспіль. На користь не мінімальної результативності гостей говорить не один фактор. По-перше, в 4 із останніх 5 особистих зустрічей команд "динамівці" забивали щонайменше двічі. По-друге, за винятком згаданих ігор ДК із Шовковським на лаві в атаці стабільно ставить і бере не мінімальну планку. Врешті, по-третє, й, можливо, "по-найважливіше", до матчу точно готується й, вірогідно, зіграє Андрій Ярмоленко, також не виключена участь Віталія Буяльського. Поява на полі навіть одного з цих футболістів унеможливлює відсутність ідей у гостей біля воріт суперника. А там — і відновлення сил після недавніх "хвороб" на підступах до карного майданчика опонентів.

Ставка: Динамо ІТБ (1,5) за 1,65

Сумарний коефіцієнт: 5,79

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