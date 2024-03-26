Стали відомі терміни повернення до тренувань двох лідерів Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко вже повернувся до тренувань у загальній групі, 27 березня очікується поява на командних заняттях його колеги по амплуа Дмитра Криськіва.
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
У Бондаренка були проблеми зі спиною, 25 березня він повноцінно тренувався. А Криськіва непокоїв дискомфорт у ділянці литкового м’яза.
Зазначимо, через пошкодження футболісти не полетіли з олімпійською збірною України на перший у історії матч проти Японії U-23.
Нагадаємо, молодіжна збірна України розгромила однолітків з Азербайджану в кваліфікації Євро-2025. Українці здобули шосту перемогу поспіль і впевнено очолюють групу.
А збірна України U-19 знищила швейцарців та вийшла на Євро-2024.
Гарний почин від українців напередодні матчу національної команди проти ісландців.