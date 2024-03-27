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Стало відомо, які країни розглядає Кривбас для проведення єврокубкових матчів

Сьогодні 23:49 44 0
Стало відомо, які країни розглядає Кривбас для проведення єврокубкових матчів
#Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Україна на часі.

Для проведення своїх єврокубкових матчів Кривбас розглядає Німеччину, Англію та Польщу. 

Про це розповів віцепрезидент криворізького клубу Артем Гагарін. 

"Наразі ми вже більш конкретно пропрацьовуємо варіант грати в Німеччині. По-перше, там багато промислових міст, таких як Кривий Ріг. По-друге, багато клубів зі схожою історією. Навіть гранди, які знаходяться зараз на межі зникнення. Для них історія з відродженням Кривбасу, як промінець надії, що і в них все буде добре. Нехай через 7 років, але все буде.

Також розглядали варіант грати в Польщі та навіть в Англії. Так, Британія – це далеко, але там сильно люблять футбол, та й в цілому дуже підтримують Україну, тому ми ще можемо повернутися до цього варіанту", - сказав Гагарін. 

Після 21 туру УПЛ Кривбас ділить перше місце з Шахтарем, але у "гірників" є два матчі в запасі. У разі потрапляння в топ-4 криворізький клуб вперше у новітній історії зіграє в єврокубках. 

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