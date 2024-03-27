Стало відомо, які країни розглядає Кривбас для проведення єврокубкових матчів

Для проведення своїх єврокубкових матчів Кривбас розглядає Німеччину, Англію та Польщу.

Про це розповів віцепрезидент криворізького клубу Артем Гагарін.

"Наразі ми вже більш конкретно пропрацьовуємо варіант грати в Німеччині. По-перше, там багато промислових міст, таких як Кривий Ріг. По-друге, багато клубів зі схожою історією. Навіть гранди, які знаходяться зараз на межі зникнення. Для них історія з відродженням Кривбасу, як промінець надії, що і в них все буде добре. Нехай через 7 років, але все буде.

Також розглядали варіант грати в Польщі та навіть в Англії. Так, Британія – це далеко, але там сильно люблять футбол, та й в цілому дуже підтримують Україну, тому ми ще можемо повернутися до цього варіанту", - сказав Гагарін.