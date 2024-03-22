Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті

Джерело - Суспільне Спорт.

Нападник Валенсії і збірної України Роман Яремчук розповів про підтримку вболівальників у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини (1:2), та подякував ЗСУ за захист нашої країни.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Дуже дякую вболівальникам, сумую за ними. Дуже хочеться зіграти в Україні при наших уболівальниках. Дякую, що приїхали. Коли ти граєш за збірну, то це лише, щоб радувати їх, а також хлопців, що зараз на фронті та тримають оборону. Сподіваюся, вони зараз дуже щасливі. Хочеться лише зробити їм великий уклін та подякувати, що оберігають нас, мою сім'ю, друзів. Дуже їм вдячний", - сказав форвард.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.